Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 21:06
24 Kasım ' da il içi ve il dışı atama istiyoruz

3 yıl kuralı tamamen kaldırılsın

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