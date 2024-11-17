Vakif universitesinden istifa ederken tazminat odemek istemiyorum

Herkese merhabalar,

2 Ağustos tarihinde bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başladım. Hem işleyişindeki problemler sebebiyle, hem de daha önceden istediğim ve ilan açılmasını beklediğim bir devlet üniversitesinin tekrar açılan ilanına başvurdum ve olumlu sonuçlandı. Bu devlet üniversitesi başa bir şehirde ve bir iki ay sonra istifa edip taşınmam gerekiyor.

Vakıf üniversitesiyle yaptığım sözleşmede, sözleşme süresi sona ermeden istifa durumunda kuruma son iki aylık maaşı geri ödemem gerektiğiyle ilgili bir madde var.

Bu tazminat yasal mıdır? Ödememek için neler yapabilirim?

İstifamı şimdiden versem ve 2 ay ihbar süresi gibi çalışmayı teklif etsem, bu tazminat durumundan kurtulabilir miyim?

Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.