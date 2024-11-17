Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2024 21:40
Ocak ayında mazeretin devam etiğine dair belge vermeyenler

Merhaba arkadaşlar Ekim ayında eş durumu mazereti ile atamam gerçekleşti. Ocak ayında mazeretimin devam ettiğine dair belge vermezsem eski görev yerine gönderilir miyim? Bu şekilde geri dönen oldu mu ?

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