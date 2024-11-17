KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Kasım 2024 21:40
engelli raporu olan normal kpss ile atanabilir mi?
Merhaba. Mülakata girdim ve normal kpss ile sıralamaya girdim. Engelli raporum atanmama engel olur mu? Tanı bipolar bozukluk yüzde 40 oran.

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