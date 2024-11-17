Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


17 Kasım 2024 21:41
engelli raporu olan normal kpss ile öğretmen olabilir mi?
Merhaba. Mülakata girdim ve normal kpss ile sıralamaya girdim. Engelli raporum atanmama engel olur mu? Tanı bipolar bozukluk yüzde 40 oran.

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