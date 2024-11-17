Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 21:58
2.şark muafiyeti askerlik süresinin sayılmaması

2.sark muafiyeti 6 ay askerlik yaptığımız için süreden sayılmamis benim durumumda olan arkadaş varmi bu konu için tekar personele dilekçe yazmalimiyiz


unhappilybayburt
Memur
17 Kasım 2024 21:59

6 ay için tekrar 2.şarka gitmek ():


Brse
Aday Memur
17 Kasım 2024 22:12

Askerlik şarktan sayılmıyor. 2 şark kabul olmaz


Brse
Aday Memur
17 Kasım 2024 22:14

Red gelmiş .bir daha nereye yazacaksın.

Toplam 3 mesaj

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