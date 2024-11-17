Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Kasım 2024 22:39
İcra
İcram dosyama 1 hafta içinde itiraz ettim takip durduruldu bu sene geçti itirazım karşı avukat herhangi bir itiraz iptali açmadı zannedersem çünkü son evrakta itiraz dilekcem var sadece arabulucuk yollamis o da sonuç 3; ay geçti vatandaş uyapta herhangi başka dosyada görünmüyor şimdi süreç nasil olacak icra kapalı konuşmamı geçecek yoksa yeniden baştan ilamsizbicra mi baskatacak öyle okursa tekrar mi itiraz edeceğim bilen arkadaşlar bilgilendirirse sizlere zahmet

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