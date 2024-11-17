Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 22:49
%40 Engelli Raporuyla Öğretmen Neden Erken Emekli Olamıyor?

Merhaba değerli arkadaşlar. Kronik rahatsızlıklarımdan ötürü, öğretmenliğe başlamamın 23.senesinde engelli raporumla birlikte erken emeklilik başvurusunda bulundum, fakat reddedildi. Yönetmelikte "%40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranına sahip tüm engelli çalışanlar erken emeklilik hakkına sahiptir." denmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olan var mıdır?


nare
Şef
17 Kasım 2024 23:13

Engel oranınız çok yüksek olmadıkça o hakkı kolay kolay vermiyorlarmış. Yakin zamanda bu sekilde güç bela emekli olan biri var yaklaşık %90 civarı engel oranı. Memurlar malulen emekli olunca emekli maaşlarında kayıp yok galiba bundan dolayı kolaylikla emeklilik onayı verilmiyor.


SelisÖS
17 Kasım 2024 23:19

Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Yok hocam ikisi çok farklı, benim başvurum "Erken Emeklilik" malulen emeklilik çok başka.

nare, 8 dk. önce

Engel oranınız çok yüksek olmadıkça o hakkı kolay kolay vermiyorlarmış. Yakin zamanda bu sekilde güç bela emekli olan biri var yaklaşık %90 civarı engel oranı. Memurlar malulen emekli olunca emekli maaşlarında kayıp yok galiba bundan dolayı kolaylikla emeklilik onayı verilmiyor.

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