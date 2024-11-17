Memurlar Net Dikkat

Yeni bir başlık açılmışsa ve henüz hiç yorum yapılmamışsa, iphone telefonlardan o başlığa girilmiyor. biri yorum yaptığında ancak o başlığa girilebiliyor.

Yeni bir başlık açılmışsa ve henüz hiç yorum yapılmamışsa, iphone telefonlardan o başlığa girilmiyor. biri yorum yaptığında ancak o başlığa girilebiliyor.