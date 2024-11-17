Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Kasım 2024 23:15
Memurlar-net yazılım sorunu

Yeni bir başlık açılmışsa ve henüz hiç yorum yapılmamışsa, iphone telefonlardan o başlığa girilmiyor. biri yorum yaptığında ancak o başlığa girilebiliyor.


RedBull001
Memur
17 Kasım 2024 23:57

Yoo ben girdim yorum da yapabiliyorum


swat3410
Editor
18 Kasım 2024 09:21

Takip ediyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMilli maç görev ücretiİcralık polislerİntihar+düşük maaş+fazla çalışma saati2025 şark tercihleriGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarSenelik izin ve sağlık raporuLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?İçişleri Bakanlığı torba yasa

Sözlük

marfan sendromu 1 Ukiyo 1 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1 Tacenda 1 mülakatta elenen şehit kızı 1 Yas nedir? 3 Hiraeth 1 akıllı ev 1 Dünyanın akciğeri olan ülke 2 hiç mi yok 3

Son Haberler

MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte gerilediCHP'den Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusuEskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandıBorsa haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???