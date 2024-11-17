Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Kasım 2024 23:26
Tebliğ edilmeden resen atanmak

Herkese merhaba. Bana hep ayaküstü norm fazlası olduğum söylendi. Tercih yapmazsan bizdesin falan dendi. Buna rağmen tercih dönemini takip ettim ama sistemde tercih sayfası açılmadı. Bunu da müdüre mesaj attım direk bana değil ama okul grubuna ilçeye gönderilen norm kadro sayısının olduğu bir tablo attı. Yani okulda idareden hiç kimse tercih yapman gerekiyor demedi.

Şimdi şans eseri sisteme girdim ve resen başka bir okula atandığımı gördüm.

Bir arkadaş da benimle aynı konumdaydi. Müdürü aradı ama müdür de şaşırmış. Ben kendi puanımla tercih yapabilseydim istediğim bir okula da gidebilecekken şimdi evimden uzakta ulaşımı daha zor bir okula resen atandığımı tesadüfen gördüm.

Yasal olarak ne yapabilirim? Sabah ilk iş ilçe milli eğitime gideceğim. Ama burdan dönüşü olur mu? Ikce mem bu adaletsizliğe çözüm üretebilir mi?

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