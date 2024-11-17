Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Kasım 2024 23:54
tayin sonrası il içi tayin
Alt bölge tayini yaparak geldiğim ilde ücra bir ilçeye verildim il içi yer değişikliğine ne kadar süre sonra başvurabilirim? iller arasında aynı süre geçerlimi

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