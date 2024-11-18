Radyoloji teknikeri fazla saat çalışma

Arkadaşlar öncelikle radyoloji teknikeriyim ve bir sene önce hem hastane yönetimine ve il sağlık müdürlüğüne ayrı ayrı dilekçe yazarak fazla saat mesai tutmak istemediğimi yazdım. Baştaki sorumlu ve çalışan bir kaç kişi fazla mesai ücreti almak için geceleri de nöbetçinin yanında bir kişiyi vardiyalı olarak getiriyor. Saatimi geçmediğim sürece buna itirazım yok. Fakat kendilerine 20-30 fazla yazmak ve beni de bazı günler için fazla mesai yazıyolar. İtiraz ettiğimde çalışacaksın gibi cümleler söylüyorlar. Kanuni olarak haftalık 35 saati geçmek rad. Teknikerlerinde yasak bunu kanun açıkça belirtiyor. Fakat hastane yönetimi fazla saat yazılacaksa bile herkese eşit yazın birine fazla yazıp birine yazmamak olmaz diyor. Elemanımız şuan için yeterli fakat fazla mesai çıksın diye neden beni zorluyorlar bundan sonra nasıl bir yol çizeceğimi bilmiyorum.İl sağlık müdürlüğüne yazdığım dilekçeden benim adıma yazılan herhangi bir cevap olmamıştı. Hakkımı aramak istediğimde de ortamı bozan kişi olarak nitelendiriyorum. Tecrübeli arkadaşlar lütfen bir şey yazsın psikolojik olarak burada ciddi anlamda yoruluyorum