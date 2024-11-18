P.m Vedat Bey(Bombacı mülayim) kendisinden Allah razı olsun egm ve tüm Tsk sorunlarını sosyal mecrada dile getirip farkındalık yaratmak için müthiş bir emek veriyor. Kesinlike herkes Twitter da takip etmeli destek vermelidir

P.m Vedat Bey(Bombacı mülayim) kendisinden Allah razı olsun egm ve tüm Tsk sorunlarını sosyal mecrada dile getirip farkındalık yaratmak için müthiş bir emek veriyor. Kesinlike herkes Twitter da takip etmeli destek vermelidir