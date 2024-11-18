Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Kasım 2024 02:19
Deprem illeri 2025 te Şarktan çıkarılır mı kısmi çıkarılırsa hangi iller olur

2025 te bazı illerin çıkarılacağı konuşuluyor kişisel osmaniye gibi acaba başka hangi iller bu listeye dahil olur batıya dönerse yerimde kalmak istiyorum diye tercih yaptırırlar mı

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