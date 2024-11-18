Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Kasım 2024 02:52
Ameliyat olsam sorun yaşar mıyım

Arkadaşlar polis okuluna girmeden önce parmak kemiğime açık cerrahi ameliyat olmuştum, okula girişte ve meslekte herhangi bir sorun yaşamadım, aradan geçen yıllar sonra ameliyat olduğum bölgedeki rahatsızlık tekrar nüksetti, doktor tekrar açık cerrahi müdahale ile düzelebileceğini söyledi, görüntüden rahatsız olduğum için ameliyat olmak istiyorum, ancak endişem şu, ameliyat olunca doğal olarak doktor rapor yazacak, emniyet gel bakalım bu ameliyat neyin nesi diyerek konuyu irdeler mi, sorun yaşar mıyım bu durumdan

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