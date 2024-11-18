Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2024 09:16
Çocuk okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma - yardım

elinde örnek dava dilekçesi veya karar olan var mı yardımcı olabilir misiniz?

Çok Yazılan Konular

Muvafakat bilgi talebiVakıfbank promosyon güncellemesiBirimimde Yaşadığım Sorunlar Şunlar!2023 Yılında gelen kadroya geçmedim bu sene geçiş için dilekçe gönderdim red edildiCTE MuvafakatUnvan değişikliği hakkındaAdalet kartMemurun staj yapması hususundaKadın - Erkek Çalışanlar !Komisyon içi naklen atama kararının iptali

Sözlük

Hiraeth 1 1820 de domatesin davalık olması 1 Yas nedir? 3 Çatal kullanmanın günah sayılması 3 mutfakta biriken bulaşıklar 2 marfan sendromu 1 Biyofilik tasarım 1 mülakatta elenen şehit kızı 1 Dünyanın akciğeri olan ülke 2 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1

Son Haberler

MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte gerilediCHP'den Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusuEskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandıBorsa haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???