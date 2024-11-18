Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2024 09:50
Görevlendirme

Görevlendirme için yıl şartı var mı? ilçeden il merkezine ge meknicin.100km

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