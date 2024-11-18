Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


18 Kasım 2024 10:24
Düz memur (Gih) evrak dağıtır mı

Düz memur (gi̇h) evrak dağitir mi kurum i̇çi̇ kurum dişi bunun yasal dayanaği nedi̇r bi̇len varsa aydinlatabi̇li̇r mi̇ bu durumu yaşayan var mi arkadaşlar bi̇lgi̇lendi̇ri̇rseni̇z sevi̇ni̇ri̇m

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