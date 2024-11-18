Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


18 Kasım 2024 10:29
Üniversitelerde çalışan arkadaşlar merkezi gorevde yükselme sınavına girdiniz mi sınavınız nasıldı?

Üniversiteler çalışan arkadaşlar merkezi görevde yükselme sınavına girdiniz mi sınavınız nasıl geçti?

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