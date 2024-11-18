Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2024 11:02
Cte İstifa sonrası

Usulüne uygun istifa ettikten sonra tazminat alabiliyor muyuz ? Birde işsizlik maaşı bağlanıyor mu bilgisi olan var mı ?

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