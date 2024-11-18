Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2024 11:51
Yıllık izin hesabında Aylıksız izin süresi

10.5 yıl.Merhaba arkadaşlar.

Daha önce çocuktan dolayı aylıksız izin kullandığım için yıllık izin süremde sorun yaşıyorum. 10 yıllık hizmet sonrası yıllık iznin 30 güne çıkması lazım ama ne zaman çıkacak anlayamadım.

aylıksız izin süresi 400 gün.

askerliği yedek subay olarak yapmıştım.

Şu an fiili hizmet 8 yıl oldu,

toplam hizmet 9,5 yıl görünüyor hitapta

Kazanılmış Hak Aylığı Süresi 10 yıl

Emekli Keseneği Esas Aylığı Süresi 10.5 yıl.

Yıllık izin ne zaman 30 güne çıkar?


MaDMaxiBo
Daire Başkanı
18 Kasım 2024 11:55

aylıksız izin kullanımım doğum sebebiyle olduğu için kazanılmış hak aylığına sayılıyor, derece kademe verildi, o konuda sorun yaşamadım.

"Kazanılmış hak aylığına sayılan süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır." diye yaygın bir bilgi var. Fakat aylıksız izinde geçen bu süre "hizmet" olarak sayılmadığı için yıllık izin hesabında dikkate alınmıyor. bununla ilgili görüş de var.

Sonuç olarak Toplam Hizmet süresi mi dikkate alınacak ve önümüzdeki yıl 30 güne çıkacak iznim yoksa fiiliz hizmet süresi dikkate alınıp sonraya mı kalacak?

Toplam hizmet ile fiili hizmet farkı da askerlik eklenmesinden kaynaklanıyor denildi, askerlik dikkate alınır değil mi ?


turkeli1048
Aday Memur
18 Kasım 2024 11:56

Aylıksız izinler çalışmamakla aynı sayılıyor, askerlik de hizmet birleştirme yapıldıysa sayılır.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımaltın hk.2025'Te Neler Olur?MHP refah payı verilmeli dediMemursen Memuruna Sahip Çık Bikaç Sene Sonra Üye Bulamayacaksın!Lisans tamamlamaÖn Lisans Mezunları 1/4 ne düşebiliyormu3600 Ek Gösterge Sözü Yalan Mı Oldu?Yıllık izin hesabında Aylıksız izin süresi2025 Lojman Zammı Ne Kadar Olur

Sözlük

paylı mülkiyet 2 mülakatta elenen şehit kızı 1 mutfakta biriken bulaşıklar 2 Bugün olanlar 1 Şato 1 Ukiyo 1 Hiraeth 1 Ofidiyofobi 1 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1 Çatal kullanmanın günah sayılması 3

Son Haberler

Benzinde 62 kuruşluk indirimYeni açılacak okulların mobilyaları meslek lisesi öğrencilerindenÖğretmen anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısındaFabrikada iş kazası, 48 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???