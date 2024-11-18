Yıllık izin hesabında Aylıksız izin süresi

aylıksız izin kullanımım doğum sebebiyle olduğu için kazanılmış hak aylığına sayılıyor, derece kademe verildi, o konuda sorun yaşamadım.

"Kazanılmış hak aylığına sayılan süreler yıllık izin hesabında dikkate alınır." diye yaygın bir bilgi var. Fakat aylıksız izinde geçen bu süre "hizmet" olarak sayılmadığı için yıllık izin hesabında dikkate alınmıyor. bununla ilgili görüş de var.

Sonuç olarak Toplam Hizmet süresi mi dikkate alınacak ve önümüzdeki yıl 30 güne çıkacak iznim yoksa fiiliz hizmet süresi dikkate alınıp sonraya mı kalacak?

Toplam hizmet ile fiili hizmet farkı da askerlik eklenmesinden kaynaklanıyor denildi, askerlik dikkate alınır değil mi ?