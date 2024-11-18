Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 13:31
Bedelli Askerlik İçin Ayrılış ve Maaş İşlemleri

Bedelli askerliğim 12 Aralık 2024 sevk tarihi ile başlayacak. Dolayısıyla 11'inde öğretmenlikten ayrılış yapacağım. Bildiğim kadarı ile maaş işlemleri her ayın 8-10 arasında tamamlanıp bankalara gönderiliyor. Benim ayrılış yaptığım tarih bu tarihlerden daha sonra olacak. Bu sürede ben askerde iken 15'inde maaşım hesaba yatar mı? (Daha sonra işe başlarken tekrar iadesi alınmak şartıyla)

Not: Bulunduğum ildeki milli eğitimden bilgi almaya çalıştım ama sağlıklı bilgiler alamadım. Bu konuda tecrübesi olanlar bilgilendirirse sevinirim.

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