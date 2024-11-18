Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Kasım 2024 14:54
İhraç olursak, malulen emeklilik hakkı verilir mi?

Merhaba arkadaşlar memuriyetten ihraç olunca...

Memurken sağlık sebebiyle malulen emekli hakkı verilen biri ihraç olunca bu emeklilik hakkını kullanabilir mi...

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