Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Kasım 2024 14:55
istifa sonrası geri dönüş hakkında

merhaba, tarafıma ağır bir mobbing uygulandığı için istifa zorunda kalan 33-a araştırma görevlisi biri. dava yoluyla kadrosuna geri dönebilir mi? kendisi istifa etmiş olsa dahi?

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