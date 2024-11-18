Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 15:43
Kamu işçisi iken öğretmen olarak atanma
kamu işçisi iken kısmi emekliliği hak edip sözleşmeli öğretmenliğe atanan var mı acaba. varsa kıdem tazminatını aldı mı?

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