Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2024 16:06
Kurumlar Arası Geçiş

Merhabalar,

2020 yılından beri İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapmaktayım. Üniversitede Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun oldum. Kültür Turizm Bakanlığına kütüphaneci (teknik hizmet) geçiş yapabilir miyim? Eğer geçiş yapabiliyorsam cte muvafakat vermesi gerekli mi?

Forumda bu konu hakkında net bilgi bulamadım. yardımcı olursanız sevinirim.

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