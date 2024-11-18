Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 16:19
istanbul universitesi acik ve uzaktan egitim fakultesi (auzef) gorevli ucretleri 2024-2025 egitim og

02-03 Kasım 2024 tarihinde yapılan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav (Vize) Görevli Ücretleri bugün zamlı olarak yattı.

Salon Başkanı:

Gözetmen ve Yedek Gözetmen (İkisinin ücreti de aynı) :

Yeni Zamlı Görevli Ücretleri ne kadar oldu acaba net tutar

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