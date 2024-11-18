Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Kasım 2024 16:24
promosyon

gelsin balonlar


Kurtbeyyy
Aday Memur
18 Kasım 2024 16:32

Bir söylentiye göre Yapı Kredi Bankası emniyete promosyon ile ilgili şu teklifte bulunmuş, mevcutta vakıfbank ile olan anlaşmasına bir yıl kaldığı için sözleşme iptali gereği zararı karşılamayı emniyet ile on yıllığına anlaşma karşılığı sıfır Fiat Egea veya 900.000 TL nakit para teklif edilmiş.


Kurtbeyyy
Aday Memur
18 Kasım 2024 16:34

Yapı kredinin teklifi

3 yıl için 120 bin

5 yıl için dacia duster ( sıfır araç) araç 1400000 lik aracı vade farksız 60 aya bölüp bankaya ödeme yapılacak isteyene aylık 23.000 binlik bir ödeme

10 yıl için 400 bin

BALONU BİLE GÜNCELLEMİŞLER


ebola_31
Memur
18 Kasım 2024 16:34
Tıp çok ilerledi.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMilli maç görev ücretiİcralık polislerPolis intiharlarının sebepleri ve çözüm önerileri2025 şark tercihleriİntihar+düşük maaş+fazla çalışma saatiGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarSenelik izin ve sağlık raporuLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?

Sözlük

obezitenin sebebi 1 bedelli askerlik 1 atmosferik motor 1 Biyofilik tasarım 1 işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1 1820 de domatesin davalık olması 3 Çatal kullanmanın günah sayılması 3 Hiraeth 1 Deprem 2 Ofidiyofobi 1

Son Haberler

3 çocuğu yetim bırakan komşu kavgasıŞehit polis memuru Beykoz son yolculuğuna uğurlandıNG Uzay Gözlem Evi kapılarını açacakYÖK, içeriden yükselmelere köklü bir reform için harekete geçmeli!14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, yayaya çarptı; 1'i ağır, 3 yaralı

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???