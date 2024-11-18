Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 18:22
Uzman ve Başöğretmenlik için MEB taslak yönetmeliği hazırlamış durumda.

Ocak ayına yetişecek mi Edip bey

zman ve Başöğretmenlik için MEB taslak yönetmeliği hazırlamış durumda.

*Edindiğim bilgiye göre, yönetmelik taslağı ilgili kurumların görüşüne sunulmuş.

*İlgili görüşler tamamlanınca son şekli verilip, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

*Ardından kılavuz ve takvim duyurulacak.


sınnıf58
Şube Müdürü
18 Kasım 2024 19:21

Yönetmelik taslağı ile ilgili memurlar .net edip üzen beyin bu bilgileri ışığında haber yapılması gerekmektedir gündemde tutmak adına.

Ayrıca yönetmelikte askerlikle ilgili son durumlar nedir acaba editör arkadaşlar edip beyden bilgi alabildimi veya alabilme ihtimali varmi


uca
Daire Başkanı
18 Kasım 2024 19:30

Aynı haber, zaten taslak hazır.Son şekli ver, klavuz, takvim uzar gider demek ki.Görüşe sunuldu, meclisde görüşüldü ki kabul edildi.


uzmanogretmjen
Aday Memur
18 Kasım 2024 20:04

askerlik uzman öğretmenliğe niye sayılsın asker öğretmenlik sayılır özel okulda öğretmenlik sayılır askerlik sayılmaz

sınnıf58, 48 dk. önce

Yönetmelik taslağı ile ilgili memurlar .net edip üzen beyin bu bilgileri ışığında haber yapılması gerekmektedir gündemde tutmak adına.

Ayrıca yönetmelikte askerlikle ilgili son durumlar nedir acaba editör arkadaşlar edip beyden bilgi alabildimi veya alabilme ihtimali varmi

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaSınıf öğretmenliği & Okul öncesi öğretmenliğiYurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.Tebliğ edilmeden resen atanmakYüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeli41. Tercih tam olarak nasıl çalışıyor?İME işletme yükü ek ders hesaplamasıUzman ve baş öğretmenlik ne zaman verilecekYusuf Tekin istifa etmeli mi?Uzman öğretmenlik başka bahara kaldi...

Sözlük

kadın 1 Şato 2 Deprem 2 Dudak büzerek poz vermek 1 Bugün olanlar 2 anılar 1 atmosferik motor 1 paylı mülkiyet 3 Yas nedir? 3 hiç mi yok 3

Son Haberler

AK Parti'den 'Casusluk' düzenlemesi ile ilgili açıklamaŞanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ve kuru yemiş ele geçirildiBodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldıCumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldıCevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???