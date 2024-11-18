Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 18:43
Mesai Sonrası Toplantı

Arkadaşlar selam, mesaiden sonra sosyal medya iletişim araçlarıyla (uzaktan) yapılan toplantıya katılım zorunlu mu? Bununla ilgili herhangi bir karar var mı?


jajacoelho
Genel Müdür
18 Kasım 2024 18:53

memur musunuz öğretmen mi,ne toplantısı bu? resmi yazı yazıldı mı?


uca
Daire Başkanı
18 Kasım 2024 18:57

Kırk alimi bir delil ile yenersin de kırk delil ile ..

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaSınıf öğretmenliği & Okul öncesi öğretmenliğiYurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.Tebliğ edilmeden resen atanmakYüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeli41. Tercih tam olarak nasıl çalışıyor?İME işletme yükü ek ders hesaplamasıUzman ve baş öğretmenlik ne zaman verilecekYusuf Tekin istifa etmeli mi?Uzman öğretmenlik başka bahara kaldi...

Sözlük

işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1 akşama ne yemek yapsam 1 Yas nedir? 3 Bugün olanlar 2 Ofidiyofobi 1 anılar 1 ambulans 1 mülakatta elenen şehit kızı 1 kadın 1 kayınvalide 2

Son Haberler

AK Parti'den 'Casusluk' düzenlemesi ile ilgili açıklamaŞanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ve kuru yemiş ele geçirildiBodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldıCumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldıCevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???