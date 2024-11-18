Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2024 19:26
Son düzlükteyim

Merhaba arkadaşlar buraya içimi dökmek için yazıyorum. Yaklaşık 1 milyon TL borcum var ve ödeyemez duruma geldim. Aile içi huzurum kalmadı evime bir çöp alamaz durumdayım. Aileme de durumu açamıyorum psikolojim iyi değil. İntiharın eşiğine geldim ne yapacağım bilmiyorum nasıl çıkarım bu girdantan


haydar1212
18 Kasım 2024 19:28

Sana para lazım


E.Kayı Han
Editor
18 Kasım 2024 20:08

Adam intiharın eşiğine geldim yazmış sen aklın sıra espri yapıyorsun.

Vicdan ve merhamet insanlardan ne kadarda uzak kaldı.

haydar1212, 41 dk. önce

Sana para lazım

Toplam 2 mesaj

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