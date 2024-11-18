KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2024 19:36
üniversite hastanesi
arkadaşlar bn 2020 yılında üniversite hastanesinde tibbi sekreter olarak başlamıştım aynı yıl içerisinde çeşitli sebeplerden ayrılmak zorunda kaldım tekrar aynı hastaneye geri dönme ihtimalim var mi

Çok Yazılan Konular

Sözlük

tahtalı köy 3 kayınvalide 2 işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1 Napolyon'un tavşanlara mağlup olması 1 ambulans 1 Dünyanın akciğeri olan ülke 3 anılar 1 Şato 2 obezitenin sebebi 1 Deprem 2

Son Haberler

AK Parti'den 'Casusluk' düzenlemesi ile ilgili açıklamaŞanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ve kuru yemiş ele geçirildiBodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldıCumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldıCevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???