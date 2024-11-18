KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Kasım 2024 20:24
Harp Okulu intibakta bırakıp Sutasak girilebilir mi?

2022 yılında Kara Harp Okulu intibakta bıraktım(yeminden önce). Üniversiteden mezun olduktan sonra sutasak girebilir miyim, harp okulu intibakta bırakıp sutasak giren var mı? Kimisi girilir diyor, kimisi girilmez diyor, kılavuz zaten karmakarışık.

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