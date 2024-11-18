Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Kasım 2024 20:42
Tıbbi Sekreterliğin Üst Öğrenimi Psikoloji Bölümü Olur Mu?

Arkadaşlar merhaba eğitim durumuyla tayin olmak istiyorum. Aynı zamanda psikoloji bölümünü okumak istiyorum. Ama Psikoloji bölümü, Tıbbi Sekreterliğin üst öğrenimi sayılıyor mu bilmiyorum. Bu konuda bilenleri konuya beklerim. İyi günler.

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