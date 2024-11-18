KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Kasım 2024 20:44
Milli saraylar destek personeli

81 puan önlisans bakalım gelecek mi? Geçen bu puana BDDK şoför olarak gelmedi hadi bakalım bu konuları açıyorum ki gelecekte insanlar hesap kitap yapabilsin

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