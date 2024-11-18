Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Kasım 2024 21:10
2025 yılında emeklilik maaş düşüşü

07.02.1994 İstanbul Beyazıt EDAŞ'ta işe elektrik teknisyeni olarak girdim. 2011 yılında 4C'li olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde işe başladım. EYT kapsamında emekliliği hak ettim ama emekli olmadım. Şu an halen çalışıyorum. 2023 Yılında bize 3 buçuk yıllık (1260 günlük) sözleşme imzalattılar. 3 buçuk yıl içinde emekli olursak SSK?dan, süre bitiminde olursak tüm haklarımızın emekli sandığına aktarılarak emekli sandığından emekli olacağımız söylendi. 2025 yılında emekli olmam halinde emekli maaşımın %30-35 civarında düşük olacağı ifade ediliyor. E-devlet üzerinden 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama kısmından baktığımda 2024 yılında emekli olmam halinde 33.748,81 TL emekli maaşı alacağım görünüyor. Yaşım 50 çalışmak istiyorum ama 2025 yılında emekli olmam halinde emekli maaşımın düşüp düşmeyeceğini, düşecekse ne kadar düşeceğini öğrenmek istiyorum. Cevabınız için teşekkürler.

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