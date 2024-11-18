Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Kasım 2024 21:22
Ankuzef yedek görevli ücreti.

Ankuzef yedek görevli ücreti ne kadar acaba bilen var mı?


Fatih TURAB
Aday Memur
19 Kasım 2024 09:36
gözetmen 2 oturum 1470 yatmış.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman öğretmenlik başka bahara kaldi...Yurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.%40 Engelli Raporuyla Öğretmen Neden Erken Emekli Olamıyor?Tebliğ edilmeden resen atanmakNorm fazlası resen atamaHangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Uzman ve Başöğretmenlik için MEB taslak yönetmeliği hazırlamış durumda.İME işletme yükü ek ders hesaplamasıYüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeliÖğretmenler Eve İş Getirme

Sözlük

İlginç Deyimler 2 balık ekmek 1 umut hakkı 2 marfan sendromu 1 Dudak büzerek poz vermek 1 Sözlük hala kapanmadı 1 pişman değilim 3 sobalı ev 1 Nar yerken etrafın batması 2 Ofidiyofobi 2

Son Haberler

Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandıKonya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandıSGK açıkladı: 'Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamı genişletilecek'Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli'Mahkeme ev giderlerine katılmayan eşi tam kusurlu buldu

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???