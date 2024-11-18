KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


18 Kasım 2024 21:26
KPSS A Gurubu P3 Atama Yapılıyor mu?

2025 kpss ile p3 memurluk alımı olur mu? daha önce arkadaşlar olmaz 2026 b gurubuna girmen lazım dediler. şimdi milli saraylar 2023 p3 puanıyla büro memuru alıyor. Konu hakında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.

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