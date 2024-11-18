Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Kasım 2024 21:55
Aile Bakanlığı Çocuk gelişimi Önlisans Atamaları

Herkese selamlar. eşim aile bakanlığı çocuk gelişimi (önlisans)olarak atandı. süreç nasıl işleyecek göreve başlama süresi nedir? 4/b li olanlar 1 senenin ardından tayin isteyebiliyor mu? yoksa ben mi gitmeliyim yanına. bilgi sahibi olanlar paylaşabilirse sevinirim.


aylin ünal
Aday Memur
18 Kasım 2024 22:53
kimler kaç puanla ywrleşti?
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