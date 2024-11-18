Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Kasım 2024 22:01
Adli Tıp Kurumu Hemşire Çalışma Koşulları
Herkese selamlar arkadaşlar, adli tıp kurumunda çalışma koşulları ve maaşı nasıl oluyor? Nöbet usulü mü mesai usulü mü çalışıyorlar? Sağlık bakanlığına göre maaşlarda değişiklik nasıl oluyor? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim, iyi çalışmalar

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