Adli Tıp Kurumu Hemşire Çalışma Koşulları

Herkese selamlar arkadaşlar, adli tıp kurumunda çalışma koşulları ve maaşı nasıl oluyor? Nöbet usulü mü mesai usulü mü çalışıyorlar? Sağlık bakanlığına göre maaşlarda değişiklik nasıl oluyor? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim, iyi çalışmalar

Herkese selamlar arkadaşlar, adli tıp kurumunda çalışma koşulları ve maaşı nasıl oluyor? Nöbet usulü mü mesai usulü mü çalışıyorlar? Sağlık bakanlığına göre maaşlarda değişiklik nasıl oluyor? Cevaplayabilirseniz çok sevinirim, iyi çalışmalar