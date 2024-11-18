Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Kasım 2024 22:35
Kasten işlenen suçun memurluğa etkisi

Arkadaşlar 657 sayılı kanun 48/5a maddesindeki suçlar hariç memurken kasten işlenen bir suçtan 4 yıl ceza alan bir memur cezası infaz olduktan memuriyete geri dönermi.

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