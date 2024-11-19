KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


19 Kasım 2024 02:06
TCDD

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunu TCDD memur statüsünde düz memur mu oluyor (evrak işleriyle ilgilenen)? Vardiya sistemi de olduğu için anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

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