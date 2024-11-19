İdari Mahkeme başvurusu

idari mahkemede duruşmadan ne kadar süre sonra karar açıklandı başına gelen bilgisi olan var mı? bu şekilde göreve tekrar başlayan oldu mu rica etsem bilen yazsın karar bekliyoruz zor durumdayım

idari mahkemede duruşmadan ne kadar süre sonra karar açıklandı başına gelen bilgisi olan var mı? bu şekilde göreve tekrar başlayan oldu mu rica etsem bilen yazsın karar bekliyoruz zor durumdayım