Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 02:14
İdari mahkeme karar süreci

idari mahkemede duruşmadan ne kadar süre sonra karar açıklandı başına gelen bilgisi olan var mı? bu şekilde göreve tekrar başlayan oldu mu rica etsem bilen yazsın karar bekliyoruz zor durumdayım

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