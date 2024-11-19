Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 10:59
Rehberlik araştırma merkezine geçmek istiyorum

Arkadaşlar merhaba başlıkta olduğu gibi Ram'a geçmek istiyorum. Özel eğitim öğretmeni olarak çalışmaktayım ve görevde 5. yılımdayım. Şuan çalıştığım kuruma bu sene tayin oldum. Ram a nasıl geçiş yaparım? Şimdiden teşekkürler.


aniceman
Daire Başkanı
19 Kasım 2024 11:07

İl içi / il dışı isteğe bağlı tayin döneminde başvurmak istediğiniz ram(lar)da boş norm olması ya da oluşması ve hizmet puanınızın başvuran diğer herkesten üstün olması durumunda bu isteğiniz gerçekleşir.


SahinMff
19 Kasım 2024 11:25

Aynı il içinde hatta aynı ilçedeki bir ram ı tercih etmem için belli bir süre çalışma şartı falan var mı hocam? Çünkü şuan çalıştığım kuruma bu sene tayin oldum.

aniceman, 2 saat önce

İl içi / il dışı isteğe bağlı tayin döneminde başvurmak istediğiniz ram(lar)da boş norm olması ya da oluşması ve hizmet puanınızın başvuran diğer herkesten üstün olması durumunda bu isteğiniz gerçekleşir.


Mduroy
Aday Memur
19 Kasım 2024 12:34

İl içi tayin için aynı kurumda 3 sene çalışma şartı var. Okul ve ram farketmiyor.

SahinMff, 2 saat önce

Aynı il içinde hatta aynı ilçedeki bir ram ı tercih etmem için belli bir süre çalışma şartı falan var mı hocam? Çünkü şuan çalıştığım kuruma bu sene tayin oldum.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzman öğretmenlik başka bahara kaldi...Yurtdışına gitmek için Istifa edersem emekliliğim ne olur? Acil yardım.%40 Engelli Raporuyla Öğretmen Neden Erken Emekli Olamıyor?Tebliğ edilmeden resen atanmakNorm fazlası resen atamaHangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Uzman ve Başöğretmenlik için MEB taslak yönetmeliği hazırlamış durumda.İME işletme yükü ek ders hesaplamasıYüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeliÖğretmenler Eve İş Getirme

Sözlük

Dünyanın akciğeri olan ülke 3 Mihriban 1 kentsel dönüşüm 1 Nar yerken etrafın batması 2 akciğer 1 Şato 2 balık ekmek 1 bağışlamak 1 tahtalı köy 4 mutfakta biriken bulaşıklar 1

Son Haberler

Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandıKonya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandıSGK açıkladı: 'Kolay İşverenlik Uygulaması'nın kapsamı genişletilecek'Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli'Mahkeme ev giderlerine katılmayan eşi tam kusurlu buldu

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???