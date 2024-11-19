KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Kasım 2024 11:14
ÖSYM yeni Branş sıralamalarını açıkladı. Hadi hayırlara vesile olsun

ÖSYM yeni Branş sıralamalarını açıkladı. Hadi hayırlara vesile olsun


Ferhat23232323
Memur
19 Kasım 2024 11:20

Puanım yükselmesine rağmen brans sıralamam 200 geriye gitmiş bu nasıl bir sacmalik


kendinemüzisyen
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:25

Ösymnin hesap kitabını ben de çözemedim

Ferhat23232323, 2 saat önce

Puanım yükselmesine rağmen brans sıralamam 200 geriye gitmiş bu nasıl bir sacmalik


kayseri_li38
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:29
İşletme mezunuyum puanım 0.27 arttı işletme de 113 kişi geriye gitmişim

kayseri_li38
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:30
M7 de ise 15 kişi geriye gitmişim yeni sıralamam 1448 işletme 3140 m7
kayseri_li38, 2 saat önce
İşletme mezunuyum puanım 0.27 arttı işletme de 113 kişi geriye gitmişim

Ferhat23232323
Memur
19 Kasım 2024 11:41

Puanınız kaçtı hocam

kayseri_li38, 2 saat önce
M7 de ise 15 kişi geriye gitmişim yeni sıralamam 1448 işletme 3140 m7

Yagmursss1
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:43

Puanım 0,81 puan geri gitti. Genel siralamam 5bin kişi düştü ama Maliye branş siralamam sadece 35 kişi gerilemiş. Bu sene gerçekten kimse yapamamış soruları. Çünkü en son 2018 de girdigimde aynı puanla branş siralamam 334 idi. Hayırlı olsun yeni sıralamalar. Daha kötü bekliyordum kendimi.


kayseri_li38
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:48
81.61 yeni puanım eskisinde 81.34
Ferhat23232323, 2 saat önce

Puanınız kaçtı hocam


Realistmannn
Aday Memur
19 Kasım 2024 11:57

İktisat 0.34 puan düşmüştü branşta ise 100 kişi geri gitmiş


kasiyer48
Aday Memur
19 Kasım 2024 12:05

Puanım 0,33 artmasına ve genel sıralamam 2000 kişi öne geçmesine rağmen branşta gerilemişim


Adanam001
Aday Memur
19 Kasım 2024 12:39
İİBF branş sıralaması 970 ilk merkezi gelme durumu var mı puan 86.88

Batshuayii1903
Aday Memur
19 Kasım 2024 12:39
p3 puan 0.7 arttı branş sıralamasında 9 kişi ileriye gitti bölüm: işletme
Toplam 11 mesaj

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