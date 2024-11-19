KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Kasım 2024 11:51
4453 mü 4431 mi? (5123-MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ )

5123-MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ Ösym Branş kodu ile hangi nitelik koduna başvuru yapabiliriz?

bu bölümden mezun olan diğer arkadaşlar biz kpss de hangi nitelik kodu ile tercih yapacağız. Sanırım her ikisinden de 4431 ve 4453

4453 kodu ; Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3268 - Muhasebe

3269 - Muhasebe Bilgi Sistemleri

5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi

4431 kodu Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3226 - İşletme / İşletmecilik

3361 - Yönetim Bilişim Sistemleri

3381 - Muhasebe-Finansman

5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi

8207 - İş İdaresi

8208 - İş İdaresi ve İktisat

8296 - Yönetim ve Organizasyon

8334 - Pazarlama

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