Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Kasım 2024 11:57
bir konu hakkında içimi dökmek ve görüşünüzü almak istiyorum.

merhaba. 14. yılımı çalışıyorum. kiradayım icra kesintim bitti icraları kapattığım için ama ilksan kesintim 8500 tl civarı devam ediyor. banka kredi vermiyor şu anda. paraya sıkıştım ve akrabalarımdan yardım istemek istemiyorum. zaten herkes haklı olarak kendi derdinde.

para sıkıntıma acilen yani en azından ocak zammı gelene kadar çözüm bulmam şart. zamanında çok açıldım ve pişmanlık taşıyorum. üzerime olan annemden kalmış olan arsa payımı teminat olarak gösterip kredi çekmem mümkün müdür ?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Kasım 2024 12:40

değil,

bankalar arsa tarla vs kabul etmiyor.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Kasım 2024 12:42

ilksan taksitlerin yarıyı geçtiyse yeniden çekebilirsin.

Eski borcunu kesip kalanı veriyorlar.

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