KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


19 Kasım 2024 12:08
32. dönem Pomem alımı

Herkese selamın aleyküm. Sayın bakanımız müjdeyi verdi. Alım ilanı tahmini ne zaman gelir? Mülakat süreci ne kadar sürer? bunun gibi bilgi paylaşımlarını buradan yapabiliriz arkadaşlar.


Enes5253
Aday Memur
19 Kasım 2024 19:12
ilan ne zaman gelir acaba
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

32. dönem Pomem alımı

Sözlük

Deprem 1 tahtalı köy 4 Film Repliklerinden Seçmeler 1 kakao 1 tsunami 1 evlat edinmek 2 işte cesaret,işte feraset,işte fazilet,işte adam gibi adamlık 1 balık ekmek 3 Gülümseyerek mesajlaşma 1 insafsız 1

Son Haberler

İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttıNasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiDüğününe 6 ay kala eşini öldüren uzman çavuşa müebbet hapisİmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaretÜniversite, alan dışı alımı iptal etmeli!

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisi